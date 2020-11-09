ما هي الشروط الثلاثة التي لم يتحدث عنها باسيل؟



كان لافتاً تجنب الوزير السابق جبران باسيل الكشف عن ثلاثة شروط طلبها منه الاميركيون تحقيقها، اضافة الى شرط فك التحالف مع "حزب الله" كي لا تفرض عليه العقوبات.



ولدى محاولتنا معرفة هذه الشروط، اكدت مصادر مطلعة ان هناك جهلا مطلقا لدى جميع قياديي "التيار الوطني الحر" من مختلف المستويات بهذا الأمر، وان احدا ليس على علم بها.