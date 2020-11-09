إصابة مدير مستشفى حكومي بـ"كورونا"!

أعلن مدير "مستشفى طرابلس الحكومي"، ناصر عدرة، أنه على أثر شعوره ببعض الإرهاق أجرى فحص "PCR" فجاءت النتيجة إيجابية، ما يعني إصابته بفيروس "كورونا".





كما شدّد على "ضرورة حماية القطاع الطبي والتمريضي والإداري في المستشفيات الحكومية والخاصة لكي يستمروا في مواجهة جائحة كورونا". كما طلب من الجميع "إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتباعد الإجتماعي لأنّ كورونا مش مزحة".كما شدّد على "ضرورة حماية القطاع الطبي والتمريضي والإداري في المستشفيات الحكومية والخاصة لكي يستمروا في مواجهة جائحة كورونا".