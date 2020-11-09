العثور على سيارة مسروقة في الهرمل

عثرت مديرية المخابرات في الجيش على سيارة من نوع "هوينداي كريتا" مسروقة في محلة راس المال في قضاء الهرمل، وقد فر السائق وتم اقتيادها الى احد المراكز العسكرية، تمهيدا لتسليمها لمالكها بعد اشارة القضاء المختص.