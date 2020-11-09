الوضع الصحي ليس على ما يرام.. وقرار الاقفال التام لم يُتخذ بعد

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أنّ قرار الاقفال التام لم يُتخذ بعد وهو يعود للمجلس الأعلى للدفاع، لافتا إلى أنّ الموضوع يحتاج إلى دراسة ومناقشة ولهذا السبب دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاجتماع غدًا.

وأشار في حديث لـ lbci إلى ان اللجنة الوزارية اجتمعت الأسبوع الماضي وطلبت من المستشفيات الخاصة التجهيز لمكافحة الفيروس وفقط 50% فتح أقساما لكورونا.

وحذر الأسمر من أنّ الوضع الصحي ليس على ما يرام، مشددا على أنّه على المواطنين التجاوب والالتزام باجراءات الوقاية وعلى المستشفيات تجهيز نفسها لأنّها تتحمل مسؤولية وطنية.