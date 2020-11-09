22
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: على محافظ بيروت سحب كلامه فورا
Lebanon 24
09-11-2020
|
10:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان أنه "يوما بعد يوم يشعر المالكون بمقدار الظلم والتعسف الذي يلحق بهم، ومدى التجني والوقاحة التي يتجرأ الكلام عنها من يفترض بهم مد العون للمتضررين، بدل محاولة سرقتهم والاستيلاء على املاكهم وأرزاقهم ولقمة عيشهم !".
وقال في بيان اليوم: "إننا نستنكر أشد الاستنكار ما جاء على لسان محافظ مدينة بيروت، عن تحميل المالكين نفقات ترميم الابنية التي سببها الانفجار الكارثي، واجبارهم على اصلاحها. وكم كنا نتمنى منه الطلب بمحاسبة المسبب لهذا الدمار، والشروع بالتأكيد على الدولة اللبنانية بالوقوف الى جانب المالكين وبشكل فوري وحاسم، للمباشرة بمساعدتهم، ومواساتهم، وإعادة بناء ما تهدم من جنى عمرهم وعلى نفقتها الخاصة، وليس بالقيام بتهديدهم بوضع الاشارات على عقاراتهم وإلزامهم التكاليف والمصاريف، مخالفا بذلك مواد قانون الايجارات النافذ منذ سنة 2014".
أضاف: "إن تجمع مالكي الابنية المؤجرة اذ يطالب محافظ مدينة بيروت بسحب كلامه فورا، أو ايضاح تصريحاته بشكل منصف وعادل، واذ نحتفظ بحقنا باللجوء الى المراجع القانونية المختصة المحلية والدولية في آن واحد، اذ اننا نعتبر هكذا تصريحات بمثابة تحريض على المالكيين في لبنان عموما والموجودين في منطقة المرفأ وجوارها خصوصا، والايحاء وبشكل مبطن وكأنهم هم المسؤولين عن الانفجار والتسبب بهلاك ارزاقهم وجنى عمرهم، وضرورة محاسبتهم واجبارهم على التدعيم والترميم ودفع الاموال الطائلة التي ليست بحوزتهم لإجراء الاصلاحات وعلى نفقتهم الخاصة، وإلا سوف يتم وضع الاشارات على عقاراتهم وإلزامهم دفع المستحقات وبالتالي اجبارهم على بيعها إما بالمزاد العلني او بحرق اسعارها، وكأنها خطة ممنهجة للقضاء عليهم واجبارهم على بيع أملاكهم.. ضاربا بعرض الحائط معاناة المالكين من القوانين الاستثنائية الرثة الجاحدة للإيجارات التي أصابت المالكين في الصميم لأكثر من 70 سنة واجبرتهم على تقاضي البدلات المجانية طوال تلك السنوات!".
وختم: "لا يجب معاملة المالكين بهذا الشكل المجحف وهم الذين بنوا بيروت من دمهم وعرقهم وخوفهم والمهم ورغيف خبزهم، حجرا فوق حجر، حتى سميت في يوم من الايام بسويسرا الشرق، ومن ليس له ملك في ارضه ليس له وطن، طفح الكيل".
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
08:53 | 2020-11-09
09/11/2020 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
19:36 | 2020-11-08
08/11/2020 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2020-11-08
08/11/2020 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
21:55 | 2020-11-08
08/11/2020 09:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
22:41 | 2020-11-08
08/11/2020 10:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:17 | 2020-11-09
أصحاب محلات غذائية في الضاحية يحتكرون سلعا مدعومة... وقوى الأمن تتحرك!
18:58 | 2020-11-09
هذا هو إجمالي إصابات كورونا في مدينة بعلبك...
18:42 | 2020-11-09
السفيرة الاميركية في بيروت تعلق على العقوبات بحق جبران باسيل... هذا ما قالته!
18:32 | 2020-11-09
ماذا قال كوبيتش عن تشكيل الحكومة؟
18:00 | 2020-11-09
قوى الأمن: سطرنا 955 ضبطا أمس بحق مخالفين لقرار التعبئة وسنستمر بإجراءاتنا
17:59 | 2020-11-09
رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي رفض الاقفال العام... هذا ما طالب به!
فيديو
"مدينة الصواريخ"... قاعدة إيرانية سرية تحت الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"مدينة الصواريخ"... قاعدة إيرانية سرية تحت الأرض! (فيديو)
19:00 | 2020-11-09
09/11/2020 19:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
15:00 | 2020-11-09
09/11/2020 19:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 19:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact