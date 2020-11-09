لبنان

بلدية كفركلا: اصابة جديدة

Lebanon 24
09-11-2020 | 11:07
A-
A+
Doc-P-764392-637405170104950886.jpg
Doc-P-764392-637405170104950886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية كفركلا في بيان " ثبوت حالة "كورونا" جديدة في البلدة، وهي تلتزم الحجر المنزلي، ودعت البلدية المخالطين "الدخول في الحجر المنزلي الالزامي وابلاغ البلدية فورا".
مواضيع ذات صلة
حسن: تواصلنا مع حاكمية مصرف لبنان لتحرير مبلغ معين للمستشفيات لصالح فتح اقسام لكورونا
lebanon 24
09/11/2020 19:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ لـ"صوت لبنان": نحن نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لـ"كورونا" والحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً ونطالب بدراسة اقتصادية قبل الإقفال العام للبلاد
lebanon 24
09/11/2020 19:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 1139 حالة جديدة
lebanon 24
09/11/2020 19:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام كورونا "تحلّق" في لبنان... هذه أخر المعطيات!
lebanon 24
09/11/2020 19:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:17 | 2020-11-09
18:58 | 2020-11-09
18:42 | 2020-11-09
18:32 | 2020-11-09
18:00 | 2020-11-09
17:59 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website