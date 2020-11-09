بلدية كفركلا: اصابة جديدة

أعلنت بلدية كفركلا في بيان " ثبوت حالة "كورونا" جديدة في البلدة، وهي تلتزم الحجر المنزلي، ودعت البلدية المخالطين "الدخول في الحجر المنزلي الالزامي وابلاغ البلدية فورا".