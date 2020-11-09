الأسمر: نتائج الإقفال العام كارثية ونحذر من رفع الدعم عن الدواء

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، "اننا معرضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية"، داعيا الى "التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي".واشار الاسمر الى ان "المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض"، مؤكدا انها "ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا".وقال: "يجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل على الارض لتحقيق هذا الامر الانساني".وحذر الاسمر من رفع الدعم عن الدواء، وقال: "سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء".