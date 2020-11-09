دياب استقبل 3 سفراء

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومبارديير، في حضور مستشار الشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان، وتم البحث في الشؤون العامة.ثم استقبل دياب سفيرة اليونان كاثرين فونتولاكي، في زيارة تعارفية.والتقى دياب سفير رومانيا فيكتور ميرسيا، في زيارة وداعية.