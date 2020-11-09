في صيدا.. تعميم تطبيق إستمارة التبرع بالبلازما لمصابي كورونا

عممت خلية إدارة الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا الزهراني في بيان " تطبيق إستمارة للراغبين بالتبرع بالبلازما لمصابي كورونا، وتتضمن جملة معلومات مفصلة عن المتعافي من كورونا (الإسم والعمر وفئة الدم وتفاصيل أخرى)، على أن يكون مستعدا لمساعدة المرضى الآخرين، وموافقا على مشاركة بيانات الإستمارة مع المستشفيات والهيئات الصحية المعنية".