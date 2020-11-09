لبنان

تصحيح خطأ مادي في قرار لوزير الزراعة عن شروط استيراد المواشي الحية

Lebanon 24
09-11-2020 | 12:48
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أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى قرارا يحمل الرقم 534/1 يقضي بتصحيح خطأ مادي في المادة الاولى من القرار رقم تاريخ 14/10/2020 (تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية). وقرر فيه ما يلي:

المادة الأولى: يصحح الخطأ المادي في المادة الاولى ليصبح 48 شهرا بدلا من 42 شهرا، على ان تصبح الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 على الشكل الآتي: "يمنع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهرا كما يمنع استيراد المواشي الحية من الاغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا.

والباقي دون تعديل.


المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.


المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية".
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