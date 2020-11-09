لبنان

البلد يتجه نحو الإقفال.. فهل يشمل القرار الـ"سوبر ماركت"؟

Lebanon 24
09-11-2020 | 13:33
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ينتظر اللبنانيون القرار الذي سيصدر غداً عن المجلس الاعلى للدفاع بخصوص الاقفال الشامل للبلد بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في مختلف المنطاق، حيث تلامس الاصابات حوالي الالفي اصابة يومياً. فهل يشمل القرار في حال اُتخذ "السوبر ماركت"؟. 
 
يؤكّد نقيب أصحاب محلات الـ"سوبر ماركت" نبيل فهد، لـmtv، أنّ "النقابة ستطبّق القرار أياً كان، إلاّ أنّنا نتمنّى على الدولة اتّخاذ قرار موزون، خصوصاً أنّنا نطبّق إجراءات وقائيّة قاسية ونلزم الزبائن بالتباعد الإجتماعي".
وسأل فهد: "في حال تمّ إغلاق المحلاّت التجاريّة، فمن أين سيأكل اللبنانيون؟"، مذكّراً بأنّ "هناك مواد غذائيّة ضروريّة يتمّ شراؤها يومياً، وتالياً لا يُمكن التوجّه نحو إقفال محلاّت الـ"سوبر ماركت".
المصدر: mtv
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