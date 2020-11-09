إدارة معمل فرز النفايات في صيدا: للإفراج عن المستحقات المالية للشركة

ناشدت إدارة شركة "أي بي سي ش.م.ل." مشغلة معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا الذي يستقبل النفايات من بلديات "إتحاد صيدا - الزهراني" كافة، في بيان، رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد "بالتحرك الفوري لدى المراجع المعنية للإفراج عن مستحقات الشركة المالية كبدل لمعالجة نفايات الإتحاد منذ شهر كانون الأول من العام 2019".

ولفتت الى أن ذلك يأتي "حرصا من الشركة على استمرار القيام بواجبها إنطلاقا من المصلحة العامة".