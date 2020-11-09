درويش: قرار الإقفال العام يجب ان يترافق مع خطة واضحة

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قرار المجلس الأعلى للدفاع سواء بالاقفال او عدمه له تداعيات، لأن انتشار الوباء الكارثي أصبح واضحاً وبالتوازي توقف الأشغال شبه المتوقفة أصلاً سيزيد تفاقم حاجات الناس، قرار الإقفال يجب ان يترافق مع خطة واضحة لتأمين مقومات الحياة الضرورية لهم."

قرار المجلس الأعلى للدفاع سواء بالاقفال او عدمه له تداعيات، لأن انتشار الوباء الكارثي أصبح واضحاً وبالتوازي توقف الأشغال شبه المتوقفة أصلاً سيزيد تفاقم حاجات الناس،

قرار الإقفال يجب ان يترافق مع خطة واضحة لتأمين مقومات الحياة الضرورية لهم. — Deputy Ali Darwish (@alidarwish72) November 9, 2020