ضبط كمية كبيرة من الدخان والمعسل المهرب مع مسافر الى أثينا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ضبطت اليوم كمية كبيرة من الدخان والمعسل المهرب مع المسافر ( م.د) مواليد 1967 من الجنسية السورية، الذي كان متوجها الى أثينا على متن طيران الشرق الاوسط. وقد أجرت الضابطة الادارية والعدلية في المطار التحقيق معه، حيث تم استيفاء الرسوم من قبل ضابطة مكافحة التهريب في ادارة حصر التبغ والتنباك، بإشراف القضاء المالي المختص.

