بري تلقى برقيتين جوابيتين من أمير الكويت وولي عهده وبرقيتي تهنئة بمناسبة المولد

تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري برقية جوابية من امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح شكره فيها على التعزية بوفاة الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما تلقى الرئيس بري برقية جوابية مماثلة من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح .

وتلقى رئيس المجلس من نظيره السوري رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ ومن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، برقيتي تهنئة بالمولد النبوي الشريف.

على صعيد آخر، ابرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لرئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبد الله بن زيد آل محمود. بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى لولاية جديدة.