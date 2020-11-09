انقطاع الكهرباء عن بلدة عكارية.. والسبب "سرقة اسلاك"

أقدم مجهولون ليل امس، على سرقة اسلاك كهربائية من على أعمدة شبكة التوتر المتوسطة، في خراج بلدة مزرعة بلدة، وقدرت الاسلاك المسروقة بحوالى الـ500 متر، ما سبب بإنقطاع الكهرباء عن البلدة.

وقد باشرت فرق وعمال الصيانة في شركة "BUS" باعادة تركيب اسلاك بديلة عن تلك التي سرقت لتأمين عودة التيار الكهربائي.

وبوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية المعنية لكشف هوية الفاعلين.