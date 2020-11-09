بلدية القبيات حذرت من الصيد في القرى والمنشآت والحدائق العامة والأماكن السكنية

صدر عن بلدية القبيات بيان، حذرت فيه " تطبيقا للمادة الثامنة من قانون الصيد البري، من ممارسة هواية الصيد في القرى والحدائق العامة والمنشآت العامة والخاصة والأماكن السكنية بمسافة لا تقل عن 500 م من أماكن السكن، كما يمنع الصيد منعا باتا بالمصائد والأشراك والأضواء الكاشفة ليلا".

ونبهت البلدية الجميع الى "عدم مخالفة هذا القانون، تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية".