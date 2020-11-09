لبنان

اعتصام لاصحاب دور الحضانة الاربعاء اعتراضا على فكرة الاقفال العام

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:29
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تنظم الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان إعتصاما عند الاولى من بعد ظهر يوم الاربعاء في 11 الحالي قرب وزارة الداخلية، وذلك "اعتراضا على فكرة قرار الإقفال العام في البلاد، بدل إيجاد حلول للوقوف أمام القطاع الطبي ليتسنى له القيام بواجباته على أتم وجه".

وأكدت الهيئة "أن قطاع دور الحضانة في لبنان هو ركن من أركان الاقتصاد اللبناني، وقد أثبت هذا القطاع طوال فترة جائحة كورونا أنه محصن تحصينا كاملا، وذلك بفضل الوعي الكامل من قبل أصحاب الحضانات والتوعية والمتابعة المستمرة من قبل النقابة"، مشيرة الى "الظلم الذي سيلحق بهذا القطاع ان فرض الاقفال العام".

وأعلنت ان "تداعيات الإقفال السابق معروفة وما زالت تؤثر سلبا على الإقتصاد وخصوصا على مهنتنا".
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