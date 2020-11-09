لبنان

كركي: دفعة الـ50 مليار من المالية على السكّة الصحيحة والضمان الاختياري يتصدّر لائحة المستفيدين

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:25
A-
A+
Doc-P-764464-637405327373283271.jpg
Doc-P-764464-637405327373283271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً يقضي بصرف سلفات مالية استثنائية للمضمونين الاختياريين بقيمة 5 مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى وذلك من أصل دفعة ال 50 مليار ل.ل التي سددتها وزارة المالية منذ اسابيع، بعد اتمام الدراسات المالية التي اجرتها ادارة الصندوق حول كيفية توزيع دفعة ال خمسين مليار. 
وقد أعطى د. كركي ذوي الحالات الخاصة (الأمراض المستعصية والسرطانية) الأولوية في تحصيل فواتيرهم الصحية، وذلك حرصاً منه على صحّة المواطنين ودرءً للخطر الذي قد يهدد أمنهم الصحي في حال التأخر عن تلقيهم علاجاتهم بسبب قصورهم المادي وعدم قدرتهم على الدفع. 
وفي هذا السياق، فإن الدكتور كركي يعيد تذكير الدولة اللبنانية بضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت 4500 مليار ل.ل  مع نهاية العام 2020، كما يناشد المدير العام وزير المالية الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدر بحوالي 760 مليار ل.ل. قبل نهاية هذا العام وإلّا فإن فرع الضمان الصحي سوف يكون مضطراً  لايقاف خدماته وتقديماته،  الأمر الذي يتسبّب بكارثة اجتماعية وصحية كبرى في البلاد إذ أنّ ثلث الشعب اللبناني تقريباً سيصبح بدون تغطية صحية اعتباراً من مطلع العام 2021.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:24 | 2020-11-10
18:08 | 2020-11-10
18:07 | 2020-11-10
17:35 | 2020-11-10
17:31 | 2020-11-10
17:23 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website