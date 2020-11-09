كركي: دفعة الـ50 مليار من المالية على السكّة الصحيحة والضمان الاختياري يتصدّر لائحة المستفيدين

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً يقضي بصرف سلفات مالية استثنائية للمضمونين الاختياريين بقيمة 5 مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى وذلك من أصل دفعة ال 50 مليار ل.ل التي سددتها وزارة المالية منذ اسابيع، بعد اتمام الدراسات المالية التي اجرتها ادارة الصندوق حول كيفية توزيع دفعة ال خمسين مليار.وقد أعطى د. كركي ذوي الحالات الخاصة (الأمراض المستعصية والسرطانية) الأولوية في تحصيل فواتيرهم الصحية، وذلك حرصاً منه على صحّة المواطنين ودرءً للخطر الذي قد يهدد أمنهم الصحي في حال التأخر عن تلقيهم علاجاتهم بسبب قصورهم المادي وعدم قدرتهم على الدفع.وفي هذا السياق، فإن الدكتور كركي يعيد تذكير الدولة اللبنانية بضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت 4500 مليار ل.ل مع نهاية العام 2020، كما يناشد المدير العام وزير المالية الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدر بحوالي 760 مليار ل.ل. قبل نهاية هذا العام وإلّا فإن فرع الضمان الصحي سوف يكون مضطراً لايقاف خدماته وتقديماته، الأمر الذي يتسبّب بكارثة اجتماعية وصحية كبرى في البلاد إذ أنّ ثلث الشعب اللبناني تقريباً سيصبح بدون تغطية صحية اعتباراً من مطلع العام 2021.