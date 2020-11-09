لبنان

حريق في مولد كهرباء في القبيات طاول أشجارا حرجية

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:43
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إندلع حريق في مولد كهرباء في بلدة القبيات، وامتد ليطاول أعشابا يابسة وعددا من الأشجار الحرجية "العفص".
 
 
وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني على إخماده.
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