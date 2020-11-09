غرفة ادارة الكوارث في عكار: 17 إصابة جديدة

أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل 17إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على البلدات التالية: نهر البارد 5، حلبا2، ديردلوم 1، الريحانية1، اكروم 1 ، بزبينا 1، عكار العتيقة 1، رحبة 1، القرقف1 ، كرم عصفور1 ، كوشا1 ، القرنة 1". وسجل التقرير ايضا 17حالة شفاء جديدة.

وأشار التقريرالى ان "اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم سجل 1961 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة :353حالة.

اما اجمالي حالات الشفاء: 1574 حالة .

في حين بات عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة 409 حالات( مقيمين ووافدين).

واستقر عدد حالات الوفاة على36حالة مسجلة في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم".