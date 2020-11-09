لبنان

غرفة ادارة الكوارث في عكار: 17 إصابة جديدة

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:52
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 أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن "تسجيل 17إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على البلدات التالية: نهر البارد 5، حلبا2، ديردلوم 1، الريحانية1، اكروم 1 ، بزبينا 1، عكار العتيقة 1، رحبة 1، القرقف1 ، كرم عصفور1 ، كوشا1 ، القرنة 1". وسجل التقرير ايضا 17حالة شفاء جديدة.


وأشار التقريرالى ان "اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم سجل 1961 مصابا.


الحالات الايجابية قيد المعالجة :353حالة.
اما اجمالي حالات الشفاء: 1574 حالة .
في حين بات عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة 409 حالات( مقيمين ووافدين).


واستقر عدد حالات الوفاة على36حالة مسجلة في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم".
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