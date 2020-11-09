بلدية العدوسية: تسجيل حالة إيجابية تخضع للحجر في الرميلة

أعلنت بلدية العدوسية في بيان، تسجيل "حالة جديدة بفيروس كورونا، وتخضع للحجر المنزلي في مكان سكنها ببلدة الرميلة"، مطالبة "كل المخالطين المباشرين الذين كانوا معها في العدوسية، بالتزام التام الحجر المنزلي لمدة لا تقل عن 5 ايام، وفي حال ظهور اي عوارض التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات".