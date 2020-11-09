اتحاد حماية الأحداث حدد 25 الحالي موعدا لانتخاب مجلس إدارة جديد

أعلن اتحاد حماية الأحداث في لبنان ببيان، أن "الجمعية العمومية للاتحاد تعقد اجتماعا في 25 الحالي، ما بين الرابعة والسادسة مساء، في مكتب الاتحاد في الشويفات، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد".وأوضح انه "في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يحدد موعد لجلسة ثانية يوم الخميس 10 كانون الأول المقبل، على ان تجري الانتخابات عندها بمن حضر"، داعيا "الراغبين بالترشح الى التقدم بطلباتهم في مهلة أقصاها الثلاثاء 24 الحالي".