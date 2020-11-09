إدارة الأزمات في الكورة: 23 اصابة جديدة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليوم، "تسجيل 23 حالة إيجابية جديدة في الكورة في خلال ال-24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي: 3 اصابات في دده، 7 اصابات في راسمسقا، اصابة واحدة في برسا، اصابة واحدة في عين عكرين، اصابتان في كوسبا، اصابتان في النخلة وحارة الخاصة، اصابة واحدة في كفرقاهل وست حالات قيد التحقق".

ودعت اللجنة في بيان الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، مناشدة المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم "الشفاء العاجل".