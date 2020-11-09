بلدية الحدت: 10 إصابات جديدة و20 حالة شفاء

وزعت بلدية الحدت بيانا تضمن تطور الوضع الوبائي في الحدت حتى اليوم الإثنين 9 تشرين الثاني جاء فيه: "20 حالة شفاء، 10 إصابات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، من ضمنهم 2 إصابتان من المخالطين، 117 مجموع الحالات الايجابية النشطة قيد المتابعة و165 مخالطا في الحجر المنزلي الالزامي".