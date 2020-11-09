لبنان

قوى الأمن تعلن عدد السجناء المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم

Lebanon 24
09-11-2020 | 16:28
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صدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

 في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه، تم تشخيص:

/533/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، بعد إجراء /1662/ فحصاً (PCR) للنزلاء -وقد وصلت حالات الشفاء إلى /464/ سجيناً، ولم يعد يوجد اي حالة تعالج في المستشفى- من ضمنها /40/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، و/45/ حالة من نزلاء النظارة المذكورة، هُم قيد الحجر في المبنى "ج" التابع لسجن رومية، والمخصّص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس.
بعد إجراء فحوصات (PCR Tests) لنزلاء سجن البترون، تبيّن وجود /4/ حالات إيجابية، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء /17/ حالة.
في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارض طفيفة، إنما وضعهما مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم /237/، فقد تماثلوا للشفاء.
في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين، إحداهما في المستشفى وهي قيد المتابعة الطبيّة، فيما شُفيت/6/ حالات.
أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية فليس هناك أي حالة إيجابية، في حين أجريت –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة- فحوصات (PCR Tests) لخمس حالات، بانتظار نتيجتها.
تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وهم قيد المتابعة الصحية.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.
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