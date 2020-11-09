إليكم نتيجة رحلات وصلت الى بيروت في 7 و8 الحالي...

افادت وزارة الصحة العامة في بيان انه "باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 7/11/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت لرحلات بتاريخ 8/11/2020، أظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 7/11/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)



وجاءت نتائج 8/11/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)".