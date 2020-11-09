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لبنان
إليكم نتيجة رحلات وصلت الى بيروت في 7 و8 الحالي...
Lebanon 24
09-11-2020
|
16:55
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افادت وزارة الصحة العامة في بيان انه "باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 7/11/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت لرحلات بتاريخ 8/11/2020، أظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 7/11/2020 كالتالي:
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
وجاءت نتائج 8/11/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)".
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