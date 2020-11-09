ابتداءً من هذا التاريخ.. لجنة كورونا اتفقت على الاقفال العام

علمت الـLBCI أن اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا اتفقت على الاقفال العام بدءاً من صباح السبت 14 تشرين الثاني حتى الأثنين 30 تشرين الثاني.



الى ذلك، قال وزير الصحة العامة حمد حسن في دردشة بعد اجتماع اللجنة إنّ الاقفال لمدة اسبوعين هو امر منطقي وصحيح هناك هواجس حياتية واقتصادية لكن وصلنا الى مرحلة يصعب فيها تأمين سرير لمرضى كورونا وخلال اسبوعين سنكون قد جهزنا 60 سرير ICU في المستشفيات الحكومية

وأضاف حسن: "اصرّيت على توفير الظروف المؤاتية للإقفال وطلبت من وزارة الدفاع تفقد الحصص الغذائية ليتم تأمينها للعائلات الاكثر فقراً ويجب أن نُنجح هذا الاقفال".