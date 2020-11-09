جريح نتيجة اشكال واطلاق نار في منطقة التل بطرابلس

اقدم المدعو "ع. م." على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه المدعو "م. ر." في منطقة التل طرابلس.اصيب على اثرها الاخير بطلق ناري بقدمه نقل الى مستشفى الاسلامي لتلقي العلاج فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.