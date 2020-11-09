دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة أزمة كورونا... هذا ما ناقشه!

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عصر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء كورونا، حضره الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، طارق المجذوب، حمد حسن، لميا يمين وشربل وهبة، المدير العالم لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، ومستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري.

وجرى النقاش في توصيات اللجنة العلمية التي ستناقش في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة الكورونا.