هبة ألمانية لقوى الأمن... ماذا تضمنت؟

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، على رأس وفد من السفارة، وجرى في خلال اللقاء، الذي حضره رئيس وحدة الإدارة المركزية العميد سعيد فواز، عرضا للأوضاع العامة.

وقدم السفير كيندل إلى المديرية العامة، هبة عبارة عن 6 سيارات من نوع "هيونداي"، حديثة الصنع، عربون صداقة بين البلدين.

وشكر اللواء عثمان، السفير الألماني على الهبة القيمة، مقدرا "دعم وحرص المانيا على المساهمة في تحسين ورفع أداء قطعات قوى الأمن الداخلي للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع اللبناني".