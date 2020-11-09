لبنان

رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي رفض الاقفال العام... هذا ما طالب به!

Lebanon 24
09-11-2020 | 17:59
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 أكد رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري رفضه التام لفكرة الاقفال العام جراء فيروس كورونا، وقال في تصريح: "ان كل دول العالم التي قررت الاقفال العام لمدة اسبوعين او شهر او اكثر منعا لانتشار جائحة كورونا، كانت في المقابل تؤمن لمواطنيها قوتا يوميا اضافة الى دفعها رواتب شهرية لهم".

وسأل: "ماذا قدمت الدولة اللبنانية الى مواطنيها منذ بدء انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؟". وقال: "بدل التلهي بالمحاصصات وتقاسم المغانم في المقاعد الوزارية، على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس والرئيس المكلف ايجاد الحلول الناجعة لابقاء المواطنين على قيد الحياة لانهم اذا لم يموتوا من فيروس كورونا سيموتون من الجوع والعوز".

وختم: "بالله عليكم يكفيكم فسادا وسرقة وأوقفوا محاصصاتكم والتفتوا الى المواطنين ولو لمرة واحدة فقط".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

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