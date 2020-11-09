قوى الأمن: سطرنا 955 ضبطا أمس بحق مخالفين لقرار التعبئة وسنستمر بإجراءاتنا

أفادت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، انها "مستمرّة بإجراءاتها في تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات من أجل الإلتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا".

وأعلنت عن أنه "تم تسطير 955 محضر ضبط بتاريخ 8/11/2020، وقوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لملاحقة مخالفي قرار التعبئة العامة من ناحية عدم ارتداء الكمامة، ومخالفة قرار ضيط التجول بين الـ9 ليلا والـ5 فجرا، وعدم التزام المؤسسات بالقدرة الإستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائية".