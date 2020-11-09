ماذا قال كوبيتش عن تشكيل الحكومة؟

1/2 من أجل استقرار لبنان، من الضروري أن تتوصل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الى نتيجة مثمرة على وجه السرعة تأسيسا على الاتفاقات التي جرى التفاهم بشأنها بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري فيما يتعلق بشكل الحكومة وتوزيع حقائبها.
— Jan Kubis (@UNJanKubis) November 9, 2020
1/2 من أجل استقرار لبنان، من الضروري أن تتوصل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الى نتيجة مثمرة على وجه السرعة تأسيسا على الاتفاقات التي جرى التفاهم بشأنها بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري فيما يتعلق بشكل الحكومة وتوزيع حقائبها.