ماذا قال كوبيتش عن تشكيل الحكومة؟

غرد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "من أجل استقرار لبنان، من الضروري أن تتوصل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الى نتيجة مثمرة على وجه السرعة، تأسيسا على الاتفاقات التي جرى التفاهم بشأنها بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في ما يتعلق بشكل الحكومة وتوزيع حقائبها. ومن المهم أن يجري التعامل مع المؤثرات الخارجية بمعزل عن عملية تشكيل الحكومة".

1/2 من أجل استقرار لبنان، من الضروري أن تتوصل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الى نتيجة مثمرة على وجه السرعة تأسيسا على الاتفاقات التي جرى التفاهم بشأنها بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري فيما يتعلق بشكل الحكومة وتوزيع حقائبها. — Jan Kubis (@UNJanKubis) November 9, 2020