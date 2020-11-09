هذا هو إجمالي إصابات كورونا في مدينة بعلبك...

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "حملة الفحوصات في الهرمل 2 تشرين الثاني: 60 حالة إيجابية من أصل 198 عينة. حملة بعلبك 4 تشرين الثاني: 38 حالة إيجابية من أصل 105 عينات. حملة بعلبك والقرى المجاورة 31 تشرين الأول: 169 حالة إيجابية من أصل 244".

وأشار إلى أن "عدد الإصابات الإجمالي في مدينة بعلبك وحدها حوالي ال 500 إصابة".