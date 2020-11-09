هذا هو إجمالي إصابات كورونا في مدينة بعلبك...

حملة الفحوصات في الهرمل ٢ ت٢:
٦٠ حالة ايجابية من أصل ١٩٨ عينة.
حملة بعلبك ٤ ت٢:
٣٨ حالة ايجابية من أصل ١٠٥ عينات.
حملة بعلبك والقرى المجاورة ٣١ ت١:
١٦٩ حالة ايجابية من أصل ٢٤٤.
عدد الإصابات الإجمالي في مدينة بعلبك وحدها حوالي ال ٥٠٠ اصابة.#الآن_الآن_وليس_غداً #الإقفال_العام
— Bachir Khodr (@BachirKhodr) November 9, 2020
حملة الفحوصات في الهرمل ٢ ت٢:
٦٠ حالة ايجابية من أصل ١٩٨ عينة.
حملة بعلبك ٤ ت٢:
٣٨ حالة ايجابية من أصل ١٠٥ عينات.
حملة بعلبك والقرى المجاورة ٣١ ت١:
١٦٩ حالة ايجابية من أصل ٢٤٤.
عدد الإصابات الإجمالي في مدينة بعلبك وحدها حوالي ال ٥٠٠ اصابة.#الآن_الآن_وليس_غداً #الإقفال_العام