لبنان

سلب مواطن تشريجات ومستلزمات هواتف خلوية كانت بحوزته في محلة ساحة ناصر في بعلبك

Lebanon 24
09-11-2020 | 20:01
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أقدم مجهولون على سلب المواطن م. س. تشريجات ومستلزمات تجارة الهواتف الخلوية كانت بحوزته في محلة ساحة ناصر في بعلبك، وقدرت المسروقات بحوالي 10 ملايين ليرة لبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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