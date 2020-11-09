سلب مواطن تشريجات ومستلزمات هواتف خلوية كانت بحوزته في محلة ساحة ناصر في بعلبك

أقدم مجهولون على سلب المواطن م. س. تشريجات ومستلزمات تجارة الهواتف الخلوية كانت بحوزته في محلة ساحة ناصر في بعلبك، وقدرت المسروقات بحوالي 10 ملايين ليرة لبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

