لجنة التتبع والترصد في الهرمل: تسجيل 65 اصابة جديدة بكورونا اليوم

أعلنت لجنة "التتبع والترصد" في الهرمل، في بيان، عن تسجيل 65 اصابة جديدة اليوم، بفيروس كورونا، 58 حالة اصابة من حملة الاثنين الماضي و 7 حالات يومية من خارج الحملة".

واشارت الى أنه "تم التواصل مع المصابين واجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".

وطلبت من الاهالي "الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية".