خبر سار من وزير الصحة: لبنان سيكون من أول الدول التي ستستفيد من لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث الى قناة "المنار" أن "لبنان سيكون من أول الدول التي ستستفيد من لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا".



وأشار الى أن "قد تم تأمين كل المراسلات الضرورية بالتعاون مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني مع الجهات المعنية، والكمية الاولى تخص حوالي 15 بالمئة من سكان لبنان".