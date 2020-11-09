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لبنان
وحدة ادارة الكوارث في صور: 57 اصابة بكورونا لمقيمين مخالطين
Lebanon 24
09-11-2020
|
20:28
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه "بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال، تم اليوم تسجيل 57 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، لمقيمين مخالطين، بينهم حالتان من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية و2 لوافدين.
وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:
صور: 16
البرج الشمالي: 5
العباسية: 4
دبعال: 4
الحوش: 4
عين بعال: 2
البص: 2
المساكن: 2
قانا: 2
سلعا: 2
المعشوق: 2
طورا: 2
معركة: 1
صديقين: 1
شحور: 1
مجدل زون: 1
المنصوري: 1
الرمادية: 1
الشعيتية: 1
علما الشعب: 1
باريش: 1
البازورية: 1
وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2432 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:
235 حالة وافدة ( 3حالات وفاة) .
2207 حالة محلية بينها 412 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و38 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.
115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).
(33 حالة وفاة محلية).
وتماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبريا و713 شفاء زمنيا .
واعلنت الوحدة انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".
وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة "الجميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل" .
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