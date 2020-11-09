لبنان

هذا ما جاء في التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول كورونا!

Lebanon 24
09-11-2020 | 21:14
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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا و/ Covid-1 يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وفيه :
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 479 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85


- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21


- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4


- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 637 حالة شفاء


- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2


- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30


- حالات وفاة: 1
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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