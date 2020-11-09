هذا ما جاء في التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول كورونا!

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا و/ Covid-1 يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وفيه :

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 479 فحصا



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85





- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21





- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4





- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 637 حالة شفاء





- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2





- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30





- حالات وفاة: 1

