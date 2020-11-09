اصابة جديدة بـ"كورونا" في حارة صيدا

أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة أمل وحزب الله في بيان "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا"، داعية "المخالطين للحالة الإيجابية الى اتخاذ الإجراءات الوقائية اولها اجراء اختبار انتقال عدوى الفيروس من عدمه".

