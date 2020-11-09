أبو الحسن: تضللون الرأي العام واستهدافكم هو للمبادرة الفرنسية

غرد عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن عبر "تويتر" قائلاً: "‏تضللون الرأي العام بعناوين باهرة كالتدقيق الجنائي الاستنسابي بفعل الامر الواقع، وتتغاضون عن البالوعة الكبرى وأسبابها التي سببت الكارثة، صارحوا الناس من دون خداع، يبدو ان إستهدافكم الاساسي هو للمبادرة الفرنسية القائمة على الإصلاح الجدي، وما الحكومة الا ضحية من أضاحي الصفقة الكبرى".

