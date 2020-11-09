الموسوي: السجناء في لبنان في ظل كورونا هم رهائن

غرد النائب إبراهيم الموسوي على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "‏السجناء في لبنان في ظل كورونا هم رهائن بكل معنى الكلمة، هم ليسوا فقط رهائن الدولة الفاشلة، بأجهزتها وسلطاتها المختلفة، وإنما رهائن انعدام ضمير البعض ممن يغلبون عصبياتهم ومصالحهم الضيقة على المصلحة الوطنية العامة والحس الإنساني. سجون لبنان لا تصلح ان تكون حظائر للحيوانات".