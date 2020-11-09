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لبنان
فوز مرشحة لبنان بعضوية لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة
Lebanon 24
09-11-2020
|
23:40
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أعلنت ممثلة لبنان لدى الأمم المتحدة نوال مدللي ان مرشحة لبنان لعضوية لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة السيدة نهلة حيدر فازت في الانتخابات التي جرت اليوم في مقر المنظمة الدولية في نيويورك للسنوات 2021 - 2024.
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