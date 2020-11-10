لبنان

زيارة بعيدة عن الأضواء

Lebanon 24
10-11-2020 | 01:10
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تتحدث معلومات موثوق بها عن زيارة بقيت بعيدة عن الأضواء لموفد فرنسي، حمل خلالها دعوة ملحة لحلحلة عقد في تأليف الحكومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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