زيارة بعيدة عن الأضواء

تتحدث معلومات موثوق بها عن زيارة بقيت بعيدة عن الأضواء لموفد فرنسي، حمل خلالها دعوة ملحة لحلحلة عقد في تأليف الحكومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".