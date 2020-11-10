استخفت مصادر دبلوماسية بمستوى التمثيل اللبناني في مؤتمر إعادة النازحين السوريين، الذي ترعاه موسكو.. لأنه لا ينسجم مع حجم المخاوف من عدم عودة هؤلاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".