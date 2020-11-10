لبنان

إهمال فوج الإطفاء

Lebanon 24
10-11-2020 | 04:31
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كشف انفجار المرفأ عن الوضع المتردي لفوج اطفاء بيروت الذي يعاني نقصا كبيرا في العتاد والالبسة وجاءت حملة الاستعطاء الاخيرة لتكشف ايضا اهمال البلدية لهذا الفوج رغم انها تملك المال الوفير.
 
المصدر: النهار
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فوج اطفاء بيروت

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