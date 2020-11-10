إهمال فوج الإطفاء

كشف انفجار المرفأ عن الوضع المتردي لفوج اطفاء بيروت الذي يعاني نقصا كبيرا في العتاد والالبسة وجاءت حملة الاستعطاء الاخيرة لتكشف ايضا اهمال البلدية لهذا الفوج رغم انها تملك المال الوفير.