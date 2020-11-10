لبنان

حملة على العهد

Lebanon 24
10-11-2020 | 04:40
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يقول مقرب من الرئيس ميشال عون ان الحملة على رجالات العهد تتفاقم ويشارك فيها اهل الداخل بل يحرضون عليها.
 
المصدر: النهار
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