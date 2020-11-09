لبنان

أخطاء ديبلوماسية

Lebanon 24
09-11-2020 | 19:23
A-
A+
Doc-P-764625-637405806742111567.jpg
Doc-P-764625-637405806742111567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقول ديبلوماسي سابق ان احد القيمين على الديبلوماسية اللبنانية لا يفقه شيئا في هذا العالم وهو يرتبك الخطأ تلو الخطأ.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية شربل وهبة بمؤتمر دمشق: لتكثيف الجهود الدولية لتأمين ضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين ونشدّد على عدم ربط العودة بالحل السياسي
lebanon 24
12/11/2020 18:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية شربل وهبة بكلمة عبر الفيديو في مؤتمر دمشق: نأمل أن يساهم المؤتمر في إيجاد الحلّ لأزمة اللاجئين
lebanon 24
12/11/2020 18:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين في قصر بسترس ويلتقي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة
lebanon 24
12/11/2020 18:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية شربل وهبة يلتقي قائد "اليونيفيل" ستيفانو ديل كول تحضيرا للجلسة التي يعقدها مجلس الامن الدولي الجمعة للبت بالتجديد لولاية اليونيفيل سنة اضافية
lebanon 24
12/11/2020 18:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24

شربل وهبة

وزير الخارجية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2020-11-12
18:21 | 2020-11-12
18:17 | 2020-11-12
18:14 | 2020-11-12
17:47 | 2020-11-12
17:24 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website