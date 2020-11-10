فوجئ مستشار لأحد المراجع السياسية خلال جولاته على مؤسسات دولية مانحة بتردّي أوضاعها، بحيث كان الجواب واحداً: لم يعد لدينا أموال، ومعظم المشاريع جرى إيقافها "والحبل على الجرار".